Новая вице-премьерка по евроинтеграции назвала свои приоритетные задачи

Новоназначенный вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обозначила свои приоритеты в должности.

Стефанишина выступала перед депутатами на сессии Рады, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"У меня есть три основных приоритета - формирование внутренней позиции Украины относительно формата и объема политического и экономического Соглашения об ассоциации, пересмотр условий финансирования Украины не только как страны, с которой сотрудничает ЕС, ведь мы говорим об интеграции рынков. И третье - это налаживание взаимодействия в формате правительство - парламент - президент по разработке, принятию, реализации и продвижению решений в направлении выполнения Годовой национальной программы Украина-НАТО на основе национальных интересов Украины", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что Украина должна работать над расширением рынков Европейского Союза для себя и выходить на переговоры с ЕС, НАТО не как субъект внешней политики, а как полноправный игрок на мировой арене.

"Первый приоритет касается защиты национальных производителей и товаров. Именно это возможно сделать сейчас в рамках начала просмотра Соглашения об ассоциации уже в начале 2021 года. Мы также должны настаивать, чтобы финансирование было соразмерно тем реформам, которые внедряет Украины на пути к европейской интеграции", - отметила вице-премьер.

Также она считает необходимым провести переговоры по увеличению объема некредитного финансирования для Украины, доступа к программам трансграничного сотрудничества, расширения двустороннего сотрудничества со странами соседями по развитию инфраструктурных и проектов, либерализацию перевозки товаров.

Напомним, Верховная рада на заседании в четверг назначила на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

Ранее парламент 296 голосами уволил с этой должности Вадима Пристайко.

Стефанишина стала третьим вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции за девять месяцев.