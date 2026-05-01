В італійській Тоскані вирує масштабна лісова пожежа: тисячі людей евакуювали

Понад 3 500 осіб було евакуйовано зі своїх будинків в Італії через лісову пожежу, яка продовжує вирувати між містами Піза та Лукка у мальовничому регіоні Тоскана.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Особливо сильно постраждав муніципалітет Сан-Джуліано-Терме, розташований неподалік від гори Монте-Фаета, де ситуація погіршилася за ніч.

У четвер ввечері місцева влада наказала всім мешканцям покинути цей район, а спортивні зали були перетворені на притулки.

Район навколо Монте-Фаета, розташований неподалік від Пізи, популярний серед відпочивальників, особливо серед любителів піших прогулянок.

Президент регіону Еудженіо Джані охарактеризував ситуацію як "дуже складну".

Для надання допомоги у гасінні пожежі, що спалахнула кілька днів тому, були залучені військовослужбовці.

За словами місцевої влади, спроби взяти пожежу під контроль виявилися складними, оскільки вітер продовжував роздувати полум'я.

За даними пожежної служби, на місці працюють десятки співробітників екстрених служб за підтримки пожежних літаків і вертольотів.

Повідомляли також, що щонайменше п’ять лісових пожеж спалахнули у Нідерландах за останню добу, кілька з них – на території військових полігонів Міністерства оборони.

Про нові випадки пожеж стало відомо на наступний день після того, як вогонь охопив військовий полігон в 'т-Харде. Полум’я ще не встигли локалізувати.