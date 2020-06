В Норвегии в результате оползня в море смыло восемь домов

В норвежской провинции Финнмарк в муниципалитете Алта вследствие оползня вместе с домами в море смыло участок суши шириной 650 метров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m