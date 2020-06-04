В Норвегии в результате оползня в море смыло восемь домов

В норвежской провинции Финнмарк в муниципалитете Алта вследствие оползня вместе с домами в море смыло участок суши шириной 650 метров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020

Большой оползень произошел в поселке Крокнес примерно в 15:45 в среду. Процесс зафиксировал на видео местный житель, поделившись записью в соцсети.

На видео можно увидеть, как большой кусок земли отделяется от остальной суши и сползает в море вместе с домами, деревьями и автомобилями. Всего за две минуты восемь домов оказались в море.

Ближе к 19.00 в пострадавшей местности произошло еще несколько мелких оползней.

фото NRK

На месте происшествия сразу началась спасательная операция. Отмечается, что в результате оползня никто не пострадал.

В пострадавшем районе расположены домики для отдыхающих. Спасатели эвакуировали одного человека, который остановился в одном из таких домов, уцелевшем в результате оползня.

Сейчас чрезвычайные службы оценивают риски повторных оползней в местности.

Причина оползня неизвестна, но в регионе очень много глины, которая приводит к нестабильности почвы.

Ранее в этом районе уже произошло несколько оползней - последний раз год назад.