Багатостраждальна торгова угода ЄС з країнами Південної Америки почала діяти

1 травня розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Угода про створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі була укладена в січні після понад 25 років переговорів.

"Сьогодні угода між ЄС та МЕРКОСУР починає діяти на тимчасовій основі. Переваги вже зараз є реальними та очевидними. Митні тарифи починають знижуватися. Компанії отримують доступ до нових ринків. Інвестори отримують необхідну їм передбачуваність", – написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вона додала, що тимчасове застосування угоди продемонструє її реальні переваги, а також те, як було враховано обґрунтовані зауваження.

Угода, яка скасовує мита на понад 90% товарів між двома сторонами, викликала суперечки та масові протести фермерів у Європі. Франція очолила опозицію угоді через побоювання, що становище її фермерів погіршиться.

Однак Брюссель, маючи підтримку більшості країн ЄС, продовжив реалізацію угоди, прагнучи диверсифікувати торгівлю в умовах викликів з боку США та Китаю.

Угода сприяє європейському експорту автомобілів, вина та сиру, водночас полегшуючи ввезення до Європи південноамериканської яловичини, птиці, цукру, рису, меду та сої.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Занадто вільна торгівля: які наслідки для України матиме аграрна суперечка між країнами ЄС.