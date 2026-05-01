Румунія оголошувала тривогу у прикордонні з Україною через російські БпЛА

У Румунії вночі 1 травня оголошували тривогу через чергову російську атаку безпілотниками по українських портах на Дунаї.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Румунії, пише "Європейська правда".

Після 3 години ночі, під час чергової атаки РФ по містах на півдні Одещини, румунські засоби спостереження зафіксували рух 9 безпілотників.

У зв’язку з цим вирішили оголосити повітряну тривогу для населених пунктів жудця Тулча. Сповіщення RO-Alert розіслали о 03:36.

Повідомляють, що фіксувалися вибухи на українському березі Дунаю, в районі Ізмаїла та Кілії. Засоби радіолокаційного спостереження не зафіксували порушень повітряного простору Румунії.

Тривогу у Румунії скасували о 4:03.

Як відомо, за роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю або порушували повітряний простір країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

В одному випадку БпЛА, схожий на "Герберу", залетів на десятки кілометрів вглиб Румунії та розбився за приватною садибою.