Парламент Азербайджану призупинив співпрацю з Європарламентом через резолюцію щодо Карабаху

Парламент Азербайджану ухвалив рішення про призупинення співпраці з Європейським парламентом у всіх сферах через ухвалену резолюцію на підтримку прав вірмен Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на азербайджанську службу "Радіо Свобода".

Згідно з цим рішенням, участь Азербайджану в Комітеті парламентського співробітництва ЄС – Азербайджан припиняється.

Одночасно розпочато процедуру припинення членства парламенту Азербайджану у Парламентській асамблеї "ЄвроНест". До завершення цієї процедури азербайджанська делегація не братиме участі в жодних заходах цієї організації.

Раніше стало відомо, що до Міністерства закордонних справ Азербайджану 1 травня викликали посла ЄС Маріяну Куюнджич, якій висловили протест через ухвалену Європарламентом резолюцію.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ.

Читайте також статтю: Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії.