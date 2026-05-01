Парламент Азербайджану призупинив співпрацю з Європарламентом через резолюцію щодо Карабаху
Парламент Азербайджану ухвалив рішення про призупинення співпраці з Європейським парламентом у всіх сферах через ухвалену резолюцію на підтримку прав вірмен Нагірного Карабаху.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на азербайджанську службу "Радіо Свобода".
Згідно з цим рішенням, участь Азербайджану в Комітеті парламентського співробітництва ЄС – Азербайджан припиняється.
Одночасно розпочато процедуру припинення членства парламенту Азербайджану у Парламентській асамблеї "ЄвроНест". До завершення цієї процедури азербайджанська делегація не братиме участі в жодних заходах цієї організації.
Раніше стало відомо, що до Міністерства закордонних справ Азербайджану 1 травня викликали посла ЄС Маріяну Куюнджич, якій висловили протест через ухвалену Європарламентом резолюцію.
Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду.
Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ.
Читайте також статтю: Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії.