Уряд Естонії дозволив союзникам по НАТО допомагати у протидії "зеленим чоловічкам"

Схвалений урядом Естонії законопроєкт про внесення змін до Закону про організацію Сил оборони спрямований на боротьбу з такими явищами, як поява невідомих "зелених чоловічків".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Законопроєкт був розроблений Міністерством оборони і, серед іншого, він дозволяє союзникам брати участь у прикордонній діяльності.

Законопроєкт покликаний протидіяти таким явищам, як "зелені чоловічки", що з’явилися на початку війни в Україні під час подій, що передували повномасштабному російському вторгненню. Тоді російські сили діяли на українській території без розпізнавальних знаків.

Персонал союзних країн, що підпорядковується дивізійній структурі командування Сил оборони Естонії, протидіятиме гібридним загрозам на сухопутних та морських кордонах Естонії навіть за відсутності прямого військового нападу. Дотепер бракувало правової основи для такої участі персоналу союзників.

Литва вже створила правову основу для залучення персоналу союзників після сплеску гібридних атак на кордоні між Білоруссю та ЄС.

Згідно з умовами поправки, персонал союзних країн може бути залучений, якщо загроза, про яку йдеться, походить з-за меж Естонії. Для цього потрібно рішення Міністерства внутрішніх справ, а не Міністерства оборони. У разі необхідності допомоги Міністерство внутрішніх справ залучить уряд.

Також нещодавно у Міністерстві оборони Естонії розпочали зміни до правил, які спростять прийняття на озброєння нових безпілотників.

Перед тим естонський уряд ухвалив рішення призупинити програму закупівлі нових бойових машин і спрямувати виділені на ці цілі пів мільярда євро, зокрема, на засоби протиповітряної оборони, дрони та безпілотні системи.