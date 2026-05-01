ЗМІ: в НАТО не обговорювали погрози Трампа щодо виведення військ
Рада НАТО, незважаючи на низку зустрічей протягом останнього тижня, не обговорювала на офіційному рівні погрозу президента США Дональда Трампа щодо скорочення чисельності американських військ в Німеччині.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".
Як йдеться у публікації, ні американські, ні німецькі дипломати не порушували питання виведення військ.
Джерела видання заявили, що у будь-якому разі це рішення має бути узгоджене між Вашингтоном і Берліном, перш ніж обговорення цього дійде до НАТО.
"Я вже втратив лік, скільки разів той самий [президент] говорив, що США виведуть війська звідси, звідти чи звідусіль", – сказало джерело видання.
З цього приводу одне джерело навіть поставило під сумнів, чи можна вважати заяву Трампа в Truth Social справжнім політичним оголошенням.
Однією з головних проблем для США є питання, куди передислокувати свої війська у разі їхнього виведення з Німеччини.
Добре поінформовані джерела повідомили The Telegraph, що потенційними місцями розміщення є Гренландія, Румунія та Близький Схід.
У середу Трамп заявив, що Вашингтон "вивчає та аналізує можливість скорочення" чисельності американських військ у Німеччині, зазначивши, що прийме рішення "найближчим часом".
Також у Трампа спитали про можливість скорочення чисельності військ в Італії та Іспанії на тлі розбіжностей у позиціях щодо війни в Ірані.
У відповідь Трамп допустив таку можливість заявивши, що "Італія нічим не допомогла".