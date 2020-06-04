Іспанія передумала відкривати кордони з Францією і Португалією 22 червня

Уряд Іспанії змінив свою думку щодо відкриття кордонів з Португалією і Францією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Іспанський уряд відкоригував заяву, зроблену сьогодні вранці міністром промисловості, торгівлі і туризму Рейесом Марото, який повідомив, що Іспанія збирається перенести відкриття своїх кордонів з Францією і Португалією на 22 червня.

Через кілька годин виконавча влада уточнила, що в даний час ведуться переговори з цими країнами про скасування контролю, але сухопутні кордони не будуть відкриті в цей день, і що дійсною залишається дата 1 липня, яка була встановлена прем’єром Педро Санчесом.

Свою заяву Марото зробив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

"У випадку Франції та Португалії я також хотів би підтвердити, що з 22 червня обмеження на пересування по суші будуть зняті", - сказав міністр, а в його відомстві уточнили, що обмеження на кордонах припинять діяти після завершення надзвичайного стану..

Однак в уряді пізніше заявили, що заходи контролю на кордонах "можуть бути розширені за рамки надзвичайного стану".

"З урахуванням оголошених зобов'язань з відновлення міжнародного туризму міжнародна мобільність буде здійснюватися з 1 липня" – заявили в уряді.

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