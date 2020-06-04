Испания передумала открывать границы с Францией и Португалией

Правительство Испании изменило свое мнение относительно открытия границ с Португалией и Францией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Испанское правительство откорректировало заявление, сделанное сегодня утром министром промышленности, торговли и туризма Рейесом Марото, который сообщил, что Испания собирается перенести открытие своих границ с Францией и Португалией на 22 июня.

Через несколько часов исполнительная власть уточнила, что в настоящее время ведутся переговоры с этими странами об отмене контроля, но сухопутные границы не будут открыты в этот день, и действительной остается дата 1 июля, которая была установлена ​​премьером Педро Санчесом.

Свое заявление Марото сделал во время общения с иностранными СМИ.

"В случае Франции и Португалии я также хотел бы подтвердить, что с 22 июня ограничения на передвижение по суше будут сняты", - сказал министр, а в его ведомстве уточнили, что ограничения на границах прекратят действовать после завершения чрезвычайного положения.

Однако в правительстве позже заявили, что меры контроля на границах "могут быть расширены за рамки чрезвычайного положения".

"С учетом объявленных обязательств по восстановлению международного туризма международная мобильность будет осуществляться с 1 июля", - заявили в правительстве.

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