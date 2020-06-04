30 тыс. бельгийцев требуют демонтировать статую короля колониальной эпохи

После событий в США, около 30 тысяч бельгийцев выступили с требованием демонтировать статую одного из королей Бельгии, который завоевывал Конго.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такие две петиции появились после протестов в США в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Около 30 000 бельгийцев оставили свои подписи под двумя онлайн-петициями, которые требуют убрать из публичного пространства Брюсселя статуи короля Леопольда II, который в конце XIX века завоевывал Конго. Жертвами его колониальной политики стали миллионы жителей Конго.

В петициях говорится, что "статуи Леопольда ІІ не место в мультикультурном Брюсселе, который считается столицей Европы". Автором одной из петиций стал 14-летний парень.

Кроме того, в бельгийском городе Гент неизвестные разрисовали бюст Леопольда ІІ красной краской. Еще одну статую короля вблизи Антверпена попытались поджечь.

Это уже не первый случай, когда статую Леопольда ІІ обливают краской.

Как известно, в США не стихают протесты против расизма и полицейской жестокости. В десятках городов ввели комендантский час, чтобы остановить грабежи и вандализм.

Ряд протестов прошли также в странах Европы – Великобритании, Дании, Нидерландах.

2 июня более 20 тысяч людей собрались в Париже на демонстрацию, чтобы почтить память темнокожего француза Адамы Траоре, который погиб во время полицейской операции 2016 года. Его смерть некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в США.

Тысячи людей вышли на протест в Стокгольме, после чего правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн, учитывая эпидемию.

Подробнее читайте в статье: "Начнется мародерство - начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США.