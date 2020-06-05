Зустрічі керівників ЄС наживо можуть відновитися не раніше вересня - посол Німеччини

Фізичні зустрічі на політичному рівні керівних інституцій Євросоюзу між представниками країн-членів зможуть розпочатися не раніше вересня поточного року.

Про це сказав посол Німеччини при ЄС посол Міхаель Клаусс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

"Це не буде тим головуванням, до якого ми готувалися роками (Німеччина почне головування в ЄС 1 липня, – ред.). З початку пандемії, з березня, ми не маємо жодних фізичних зустрічей на політичному рівні. Звичайна інтенсивність дій Європейської Ради зменшилися на близько 10%. У діалозі з Європейським парламентом багато речей були поставлені на паузу. Я не думаю, що ця ситуація зазнає фундаментальних змін, коли розпочнеться німецьке головування. Ми сподіваємося, що з початку вересня ми, в цілому, будем здатними поновити фізичні зустрічі представників столиць", - сказав Клаус.

Він зауважив, що в роботі Європейської Ради правило соціального дистанціювання буде зберігатися, принаймні, до завершення німецького головування в ЄС і, ймовірно, після нього.

Це означає, що спроможності німецького головування в тому, що стосується організації політичних зустрічей, будуть, за максимумом, не вищими 30 відсотків від звичайного обсягу такої діяльності.

"Зрозуміло, ми зможемо частково компенсувати це з використанням відеоконференцій. Але досвід показує, що такі конференції мають лише 20% ефективності у порівнянні із фізичними зустрічами. Зазвичай, коли ви намагаєтеся досягти згоди серед 27 людей, які присутні у кімнаті, справа не обмежується тим, що вони говорять в мікрофон. Можуть проводитися зустрічі в кулуарах, спроби зблизити позиції. Зараз, в умовах віртуальних конференцій, це неможливо", - підкреслив Клаусс.