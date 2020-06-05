Встречи руководителей ЕС вживую могут возобновиться не раньше сентября - посол Германии

Физические встречи на политическом уровне руководящих институтов Евросоюза между представителями стран-членов смогут начаться не раньше сентября текущего года.

Об этом сказал посол Германии при ЕС посол Михаэль Клаусс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Это не будет тем председательством, к которому мы готовились годами (Германия начнет председательство в ЕС 1 июля, - ред.). С начала пандемии, с марта, мы не имеем никаких физических встреч на политическом уровне. Обычная интенсивность действий Европейского Совета уменьшились на около 10%. В диалоге с Европейским парламентом многое было поставлено на паузу. Я не думаю, что эта ситуация может претерпеть фундаментальные изменения, когда начнется немецкое председательство. Мы надеемся, что с начала сентября мы, в целом, сможем восстановить физические встречи представителей столиц", - сказал Клаус.

Он отметил, что в работе Европейского Совета правило социального дистанцирования будет сохраняться, по крайней мере, до завершения немецкого председательства в ЕС и, вероятно, после него.

Это означает, что способности немецкого председательства в том, что касается организации политических встреч, будут, по максимуму, не выше 30 процентов от обычного объема такой деятельности.

"Разумеется, мы сможем частично компенсировать это использованием видеоконференций. Но опыт показывает, что такие конференции имеют только 20% эффективности по сравнению с физическими встречами. Обычно, когда вы пытаетесь достичь согласия среди 27 человек, которые присутствуют в комнате, дело не ограничивается тем, что они говорят в микрофон. Могут проводиться встречи в кулуарах, попытки сблизить позиции. Сейчас, в условиях виртуальных конференций, это невозможно", - подчеркнул Клаусс.