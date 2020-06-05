Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова к любым сценариям, учитывая напряженность с Турцией, в том числе к военному конфликту.

Об этом он сказал в эфире одного из греческих телеканалов, сообщает "Европейская правда".

Панайотопулос подчеркнул, что Греция заботится об увеличении сдерживающей силы своей армии, в частности, разведки.

А когда его спросили, готова ли Греция к военного решения он ответил: "Именно так! Мы готовимся к любым неожиданностям. Конечно, военное вмешательство возможно во всех случаях. Мы не хотим такого развития событий, но хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы максимально защитить наши суверенные права".

"В последнее время Турция ведет себя достаточно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с этим поведением, которая в целом имеет растущую тенденцию к агрессии, - это, с одной стороны, исчерпать пустить в ход все возможные дипломатические средства, а с другой - обеспечить увеличение сдерживающей мощи Вооруженных сил", - цитирует министра греческий портал In.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Греции вызвало посла Турции в связи с намерениями турецкой стороны проводить разведку нефти и газа в районах греческого континентального шельфа.

Союзники по НАТО Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также относительно прав на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон.