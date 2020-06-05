Меркель заявила, що точно не планує залишитися канцлером Німеччини на п'ятий термін
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що точно не буде намагатися залишитися на своєму посту на п'ятий термін.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
"Ні, абсолютно точно ні", - сказала Меркель на питання журналіста про те, чи планує вона переобратися на ще один термін.
Канцлер підкреслила, що "дуже твердо" прийняла таке рішення.
У кінці 2020 року в партії Християнсько-демократичний союз мають відбутися вибори нового лідера, вони були перенесені з квітня на грудень через спалах COVID-19.
Нагадаємо, переобрання лідера ХДС пов'язане зі скандалом у Тюрингії, де прем'єр-міністра федеральної землі обрали голосами ультраправих.
Лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.
ХДС у Тюрингії проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.
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