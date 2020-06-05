Меркель заявила, что точно не планирует остаться канцлером Германии на пятый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что точно не будет пытаться остаться на своем посту на пятый срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Нет, однозначно нет", - сказала Меркель на вопрос журналиста о том, планирует ли она переизбраться еще на один срок.

Канцлер подчеркнула, что "очень твердо" приняла такое решение.

В конце 2020 года в партии Христианско-демократический союз должны состояться выборы нового лидера, они были перенесены с апреля на декабрь из-за вспышки COVID-19.

Напомним, переизбрание лидера ХДС связано со скандалом в Тюрингии, где премьер-министра федеральной земли выбрали голосами ультраправых.

Лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году, и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

ХДС в Тюрингии проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.

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