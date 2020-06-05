Партія Ле Пен домовилась з російським кредитором про 9 млн євро боргу 

Ультраправа французька партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і російська компанія "Авиазапчасть" дійшли згоди щодо кредиту, отриманого політсилою в 2014 році.

Про це йдеться в публікації RFI, повідомляє "Європейська правда".

Про те, що сторони уклали мирову угоду, яка була схвалена суддею, агентству AFP заявив офіційний представник Арбітражного суду Москви, де розглядалася справа.

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Засідання суду тривало 20 хвилин. За цей час "Авиазапчасть" представила мирову угоду. Ніхто з представників компанії і "Національного об'єднання" не став розмовляти з журналістами.

На початку лютого 2020 року стало відомо, що ще в грудні "Авиазапчасть" через суд зажадала від партії Марін Ле Пен повернути борг в розмірі понад 9 мільйонів євро.

Скарбник "Національного об'єднання" Валлерано де Сен-Жюст у лютому заявляв, що у партії хороші відносини з кредитором, і що "Національне об'єднання" виплатить борг вчасно.

Кредит у розмірі 9,4 млн євро був виданий партії "Національний фронт" (пізніше перейменованій у "Національне об'єднання") в Першому чесько-російському банку в 2014 році. Банк збанкрутував у 2016 році.

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За чотири місяці до банкрутства банку борг партії Марін Ле Пен був переуступлений маленькій російській компанії "Конти", яка, своєю чергою, перепродала кредит французьких ультраправих великій російській компанії "Авиазапчасть".

В останні роки партія Марін Ле Пен має серйозні фінансові труднощі. Цього року "Національне об'єднання" має відшкодувати державі 4,5 млн євро.

Крім того, французька влада вимагає від ультраправої партії відшкодувати близько 11,6 млн євро державної допомоги за парламентську передвиборчу кампанію 2012 року.