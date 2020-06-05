Партия Ле Пен договорилась с российским кредитором о 9 млн евро долга

Ультраправая французская партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен и российская компания "Авиазапчасть" достигли договоренности по кредиту, полученному политсилой в 2014 году.

Об этом говорится в публикации RFI, сообщает "Европейская правда".

О том, что стороны заключили мировое соглашение, которое было одобрено судьей, агентству AFP заявил официальный представитель Арбитражного суда Москвы, где рассматривалось дело.

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Заседание суда длилось 20 минут. За это время "Авиазапчасть" представила мировое соглашение. Никто из представителей компании и "Национального объединения" не стал разговаривать с журналистами.

В начале февраля 2020 стало известно, что еще в декабре "Авиазапчасть" через суд потребовала от партии Марин Ле Пен вернуть долг в размере более 9 млн евро.

Казначей "Национального объединения" Валлерано де Сен-Жюст в феврале заявлял, что у партии хорошие отношения с кредитором, и "Национальное объединение" выплатит долг вовремя.

Кредит в размере 9,4 млн евро был выдан партии "Национальный фронт" (позже переименованной в "Национальное объединение") в Первом чешско-российском банке в 2014 году. Банк обанкротился в 2016 году.

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За четыре месяца до банкротства банка долг партии Марин Ле Пен был переуступлен маленькой российской компании "Конти", которая, в свою очередь, перепродала кредит французских ультраправых крупной российской компании "Авиазапчасть".

В последние годы партия Марин Ле Пен испытывает серьезные финансовые трудности. В этом году "Национальное объединение" должно возместить государству 4,5 млн евро.

Кроме того, французские власти требуют от партии возместить около 11,6 млн евро государственной помощи за парламентскую предвыборную кампанию 2012 года.