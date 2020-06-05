Німецькі праворадикали проходять вишкіл у Росії – ЗМІ

Представники німецьких праворадикальних організацій проходять вишкіл у Росії.

Про це йдеться у репортажі німецького видання Focus, повідомляє "Європейська правда".

У своєму матеріалі журналісти посилаються на інформацію від джерел у німецькій розвідці.

Як з’ясували журналісти, представники німецьких праворадикальних організацій, таких як "Національна демократична партія" (NPD) та "Третій шлях" їздять для проходження воєнізованого вишколу до спеціального тренувального табору "Партизан" біля Санкт-Петербурга.

Табір заснований російською праворадикальною організацією "Російський імперський рух" ("Русское имперское движение"), серед ідей якої – відродження Російської імперії. У США вона внесена до списку терористичних організацій, з чим Росія не погоджувалася, зазначаючи, що для цього недостатньо доказів.

Вишкіл включає навчання поводження зі стрілецькою зброєю та вибухівкою, а також підготовку з контактного бою.

Серед учасників вишколу є не лише німці, але й громадяни Швеції та Фінляндії. Деякі з них згодом приєднались чи збираються приєднатися до підтримуваних Росією бойовиків і брати участь у війні на сході України.

За словами джерел журналістів, у розвідці знають про ці поїздки, але не мають юридичних підстав, щоб заборонити їх.

Також в органах безпеки допускають, що президент Росії Володимир Путін знає про існування подібних тренувальних таборів та "щонайменш толерує їх".