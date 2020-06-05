Немецкие праворадикалы проходят подготовку в России – СМИ

Представители немецких праворадикальных организаций проходят военизированную подготовку в России.

Об этом говорится в репортаже немецкого издания Focus, сообщает "Европейская правда".

В своем материале журналисты ссылаются на информацию от источников в немецкой разведке.

Как выяснили журналисты, представители немецких праворадикальных организаций, таких как "Национальная демократическая партия" (NPD) и "Третий путь" ездят для прохождения военизированной подготовки в тренировочный лагерь "Партизан", расположенный возле Санкт-Петербурга.

Лагерь основан российской праворадикальной организацией "Русское имперское движение", среди идей которой – возрождение Российской империи. В США она внесена в список террористических организаций.

Тренировки включают обучение обращению со стрелковым оружием и взрывчаткой, а также подготовку по контактному бою.

Среди участников подготовки есть граждане не только Германии, но также Швеции и Финляндии. Некоторые из них впоследствии присоединились или собираются присоединиться к поддерживаемым Россией боевикам и участвовать в войне на востоке Украины.

По словам источников журналистов, в разведке знают об этих поездках, но не имеют юридических оснований, чтобы запретить их.

Также в органах безопасности допускают, что президент России Владимир Путин знает о существовании подобных тренировочных лагерей и "как минимум толерирует их".