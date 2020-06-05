Орбан у Мінську закликав зняти санкції ЄС з Білорусі

Прем’єр-міністр Угорщини під час свого першого візиту до Білорусі закликав зняти з країни санкції ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу угорського прем’єра.

Під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, Віктор Орбан зазначив, що прагне ближчої співпраці між країнами та виступає за зняття з країни санкцій ЄС.

"Білорусь є членом Східного партнерства, але партнерство не може бути побудоване на санкціях", - зазначив Віктор Орбан, додавши, що економічна і торгівельна співпраця між ЄС та Євразійським економічним співтовариством є "питанням європейського інтересу".

Заяви про необхідність зняти санкції ЄС лунали і під час березневого візиту до Мінська міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Віктор Орбан зазначив, що Угорщина та Білорусь – "два народи та дві країни, які значно ближчі одне до одного, ніж здається".

Також повідомляється, що Угорщина відкрила кредитну лінію в "Ексімбанку" у розмірі 40 млн євро для фінансування співпраці між компаніями двох країн, а угорська Wizz Air запустить рейс між двома країнами.

Лукашенко у відповідь заявив, що Угорщина є "другом" Білорусі та запропонував Орбану поділитися досвідом Білорусі у будівництві атомних електростанцій.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі мають відбутися президентські вибори.

Останні півроку увага країн Заходу до Мінська посилилася.

У лютому Білорусь відвідав держсекретар США Майк Помпео – вперше за чверть сторіччя, а у квітні США вперше за 12 років призначили посла у Білорусі.

Наприкінці травня Єврокомісар з питань політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї заявив про зміну підходу Білорусі у відносинах з Євросоюзом, та зазначив, що нинішній період є "історичною можливістю розвинути позитивний імпульс у відносинах".

Перед цим, у середині травня, Європарламент проголосував за спрощення візового режиму з Білоруссю.

Нинішній візит став першим офіційним візитом прем’єра Угорщини до Білорусі.