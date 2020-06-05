Орбан в Минске призвал снять санкции ЕС с Беларуси

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего первого визита в Беларусь призвал снять со страны санкции ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу венгерского премьера.

Во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, Виктор Орбан отметил, что стремится к близкому сотрудничеству между странами и выступает за снятие со страны санкций ЕС.

"Беларусь является членом Восточного партнерства, но партнерство не может быть построено на санкциях", - отметил Виктор Орбан, добавив, что экономическое и торговое сотрудничество между ЕС и Евразийским экономическим сообществом является "вопросом европейского интереса".

Заявления о необходимости снять санкции ЕС звучали и во время мартовского визита в Минск министра иностранных дел Петера Сийярто.

Виктор Орбан отметил, что Венгрия и Беларусь - "два народа и две страны, которые гораздо ближе друг к другу, чем кажется".

Также сообщается, что Венгрия открыла кредитную линию в "Эксимбанке" в размере 40 млн евро для финансирования сотрудничества между компаниями двух стран, а венгерская Wizz Air вскоре запустит рейс между Венгрией и Беларусью.

Лукашенко в ответ заявил, что Венгрия - "друг страны" и предложил Орбану поделиться опытом Беларуси в строительстве атомных электростанций.

Напомним, 9 августа 2020 в Беларуси должны состояться президентские выборы.

Последние полгода внимание стран Запада к Минску усилилось.

В феврале Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео - впервые за четверть века, а в апреле США впервые за 12 лет назначили посла в Беларуси.

В конце мая Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи заявил об изменении подхода Беларуси в отношениях с Евросоюзом, и отметил, что нынешний период является "исторической возможностью развить положительный импульс в отношениях".

Перед этим, в середине мая, Европарламент проголосовал за упрощение визового режима с Беларусью.

Нынешний визит стал первым официальным визитом премьера Венгрии в Беларусь.