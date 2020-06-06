Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 16 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси, запроваджену у зв’язку з пандемією коронавірусу, до 16 червня.

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Про це йдеться у розпорядженні Ради міністрів, опублікованому у п’ятницю.

"У зв’язку з епідемією у Республіці Польща, необхідно продовжити період заборони на міжнародні авіарейси. Відповідно до запланованого зняття обмежень на перетин кордонів Польщі, заборона продовжиться до 16 червня 2020 року", - йдеться у документі.

Нагадаємо, з 1 червня у Польщі відновилися внутрішні авіаперевезення.

Наразі відновлено сполучення з використанням 8 аеропортів, зокрема, Варшави, Гданська, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познані і Зеленої Гури.

Пасажири повинні дотримуватися нових правил санітарної безпеки, зокрема, їм вимірюють температуру, а також потрібно носити захисні маски.