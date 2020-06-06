Польша продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Польша продлила запрет на международные авиарейсы, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 16 июня.

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Об этом говорится в распоряжении Совета министров, опубликованном в пятницу.

"В связи с эпидемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020 года", - говорится в документе.

Напомним, с 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки.

Сейчас восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.

Пассажиры должны соблюдать новые правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.