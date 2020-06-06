Польша продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня
Польша продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.
Польша продлила запрет на международные авиарейсы, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 16 июня.
Об этом говорится в распоряжении Совета министров, опубликованном в пятницу.
"В связи с эпидемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020 года", - говорится в документе.
Напомним, с 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки.
Сейчас восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры.
Пассажиры должны соблюдать новые правила санитарной безопасности, в частности, им измеряют температуру, а также нужно носить защитные маски.