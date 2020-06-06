У Ломбардії швидкість поширення вірусу зросла, але нижча небезпечної

У Ломбардії швидкість поширення вірусу протягом травня помітно зросла, але поки нижча небезпечної.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere, про це свідчать результати звіту, оприлюдненого Вищим інститутом здоров’я та Міністерством охорони здоров’я Італії.

Моніторнг здійснювали, щоб оцінити епідемічну ситуацію за результатами "фази 2" послаблення карантину в країні.

У Ломбардії коефіцієнт поширення вірусу (R value), який позначає, скільки в середньому людей заражає один хворий, помітно зріс.

Якщо 12 травня він становив 0,53, то 26 травня – вже 0,75, а 3 червня – 0,91. Втім, він все ще нижчий "1", коли кількість нових заражень починає зростати експоненційно.

У решті регіонів ситуація краща. Певне зростання швидкості поширення вірусу спостерігається всюди, але менше, ніж у Ломбардії.

У висновках зазначено, що в цілому в Італії "позитивні тенденції продовжуються".

За даними на 5 червня, в Італії спостерігався "стрибок" заражень – 518 нових випадків, порівняно зі 177 напередодні; з них понад 400 – у Ломбардії. Померли за добу 85 хворих – майже стільки ж, як 88 напередодні.

Водночас, у шести регіонах країни не зареєстрували жодного нового випадку, причому у трьох нових заражень немає вже більше тижня.

Знижується й інший важливий показник: кількість "активних" випадків за добу зменшилась на майже 1,5 тисячі; а госпіталізованих – на 200 осіб. Зараз в Італії залишається близько 37 тисяч хворих на коронавірус.