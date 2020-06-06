В Ломбардии скорость распространения вируса возросла, но пока ниже опасной

В Ломбардии скорость распространения вируса в течение мая возросла, но пока ниже опасной.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere, об этом свидетельствуют результаты отчета, опубликованного Высшим институтом здоровья и Министерством здравоохранения Италии.

Мониторинг осуществляли, чтобы оценить эпидемическую ситуацию по результатам "фазы 2" ослабления карантина.

В Ломбардии коэффициент распространения вируса, который обозначает, сколько в среднем человек заражает один больной, за 3 недели ослабления карантина существенно вырос.

Если 12 мая он составлял 0,53, то 26 мая – уже 0,75, а 3 июня – 0,91. Впрочем, он все еще ниже "1", когда количество новых заражений начинает расти экспоненциально.

В других регионах ситуация лучше. Определенный рост скорости распространения вируса наблюдается везде, но меньше, чем в Ломбардии.

В выводах отмечается, что в целом в Италии "позитивные тенденции продолжаются".

По данным на 5 июня, в Италии наблюдался "скачок" заражений – 518 новых случаев, по сравнению с 177 накануне; из них более 400 – в Ломбардии. Умерли за сутки 85 больных – почти столько же, как 88 накануне.

В то же время, в шести регионах страны не зарегистрировали ни одного нового случая, причем в трех из них новых заражений уже нет больше недели.

Также снижаются другие важные показатели: количество "активных" случаев за сутки уменшилось на 1,5 тысячи, а госпитализированных – на 200 человек.

Сейчас в Италии остается около 37 тысяч больных коронавирусом.