У Німеччині дрібний злодій потрапив у руки поліції, забувши сина в супермаркеті

Поліція Німеччини повідомила про курйозне захоплення дрібного злодія, який забув свого сина в супермаркеті.

Про злочин, який стався в суботу у місті Бауцен, поліція Саксонії розповіла на своєму сайті, пише "Європейська правда".

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Поліцейські розказали, що їм було легко розшукати дрібного злодія після того, як він забув свого власного сина на місці злочину.

"Спочатку невідомий вкрав у супермаркеті їжу вартістю близько п’яти євро та почав тікати, коли в зоні каси спрацювала сигналізація. Мабуть від стресу втечі він забув свого 8-річного сина. Тож злочинець був швидко ідентифікований", - йдеться у повідомленні поліції.

На цьому невдачі 29 річного чоловіка не закінчилися. Втікаючи, він перечепився, впав і поранився, тож "тур злодія закінчився в лікарні", заявили поліцейські.