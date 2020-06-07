У Німеччині дрібний злодій потрапив у руки поліції, забувши сина в супермаркеті
Поліція Німеччини повідомила про курйозне захоплення дрібного злодія, який забув свого сина в супермаркеті.
Про злочин, який стався в суботу у місті Бауцен, поліція Саксонії розповіла на своєму сайті, пише "Європейська правда".
Поліцейські розказали, що їм було легко розшукати дрібного злодія після того, як він забув свого власного сина на місці злочину.
"Спочатку невідомий вкрав у супермаркеті їжу вартістю близько п’яти євро та почав тікати, коли в зоні каси спрацювала сигналізація. Мабуть від стресу втечі він забув свого 8-річного сина. Тож злочинець був швидко ідентифікований", - йдеться у повідомленні поліції.
На цьому невдачі 29 річного чоловіка не закінчилися. Втікаючи, він перечепився, впав і поранився, тож "тур злодія закінчився в лікарні", заявили поліцейські.