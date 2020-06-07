Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В містечку у районі Бергамо антитіла на коронавірус виявили у 37% жителів

Іран вважає, що "чорні скриньки" літака МАУ не містять важливу інформацію

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети на коронавірусному протесті в Римі

Польща сподівається на збільшення американського військового контингенту






У Німеччині дрібний злодій потрапив у руки поліції, забувши сина в супермаркеті

Неділя, 7 червня 2020, 11:10

Поліція Німеччини повідомила про курйозне захоплення дрібного злодія, який забув свого сина в супермаркеті. 

Про злочин, який стався в суботу у місті Бауцен, поліція Саксонії розповіла на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Читайте також
У Нідерландах схопили злодія, що сховав 30 поцуплених мобільників у велосипедки

Поліцейські розказали, що їм було легко розшукати дрібного злодія після того, як він забув свого власного сина на місці злочину.

"Спочатку невідомий вкрав у супермаркеті їжу вартістю близько п’яти євро та почав тікати, коли в зоні каси спрацювала сигналізація. Мабуть від стресу втечі він забув свого 8-річного сина. Тож злочинець був швидко ідентифікований", - йдеться у повідомленні поліції. 

На цьому невдачі 29 річного чоловіка не закінчилися. Втікаючи, він перечепився, впав і поранився, тож "тур злодія закінчився в лікарні", заявили поліцейські. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина курйози
powered by lun.ua