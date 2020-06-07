У Швейцарії поліція роздавала маски на мітингу, що порушував карантинні норми

Замість того, щоб розігнати набагато більшу демонстрацію, ніж дозволено в ході коронавірусної кризи, швейцарська поліція у Базелі роздавала людям маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Близько 5 тисяч людей протестували проти расизму під гаслом Black Lives Matter, у той час як через коронавірусну інфекцію масові зібрання обмежені 300 учасниками.

Щоб висловити свою солідарність із протестувальниками, окремі правоохоронці також опустилися на коліна.

Як повідомлялося, тисячі людей взяли участь у протестах в суботу в Британії, щоб висловити свій гнів через жорстокість поліції після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі, ігноруючи поради уряду щодо уникнення масових зібрань через ризик коронавірусу. Міністр охорони здоров’я попередив, що протести створюють ризик зростання поширення коронавірусної інфекції.

Раніше уряд Швеції закликав своїх громадян протестувати онлайн після того, як тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі проти расизму та насильства в США.