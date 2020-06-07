В Швейцарии полиция раздавала маски на митинге, что нарушал карантинные нормы

Вместо того, чтобы разогнать гораздо большую демонстрацию, чем разрешено в ходе коронавирусного кризиса, швейцарская полиция в Базеле раздавала людям маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Около 5 тысяч человек протестовали против расизма под лозунгом Black Lives Matter, в то время как из-за коронавирусной инфекцией массовые собрания ограничены 300 участниками.

Чтобы выразить свою солидарность с протестующими, отдельные правоохранители также опустились на колени.

Как сообщалось, тысячи человек приняли участие в протестах в субботу в Британии, чтобы выразить свой гнев из-за жестокости полиции после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе, игнорируя советы правительства по предотвращению массовых собраний из-за риска коронавируса. Министр здравоохранения предупредил, что протесты создают риск роста распространения коронавирусной инфекции.

Ранее правительство Швеции призвало своих граждан протестовать онлайн после того, как тысячи людей вышли на протест в Стокгольме против расизма и насилия в США