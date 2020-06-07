Опозиційний кандидат зібрав голоси для участі у виборах президента Польщі

Мер Варшави Рафал Тшасковський, якого висуває на президентських виборах провідна опозиційна сила "Громадянська коаліція", зібрав необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Для того, щоби зареєструвати свою кандидатуру на президентських виборах, необхідно зібрати 100 тисяч голосів. Тшасковський повідомив, що зібрав 130 тисяч підписів за свою кандидатуру.

Кандидат від "Громадянської коаліції" у неділю відвідав місто Тарнув, де закликав голосувати за нього на виборах президента 28 червня цього року.

"Енергія та мобілізація на вулицях польських міст і містечок - неймовірна. Від щирого серця я дякую усім, хто включився у збирання голосів. На рахунку в мене зараз 130 тисяч підписів", - наголосив Тшасковський.

Збір підписів на підтримку Тшасковського вважається перемогою для опозиції, оскільки через коротку виборчу кампанію у нього було обмаль часу для цього.

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