Оппозиционный кандидат собрал голоса для участия в выборах президента Польши

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого выдвигает на президентских выборах ведущая оппозиционная сила "Гражданская коалиция", собрал необходимое количество подписей для регистрации кандидатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Для того, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на президентских выборах, необходимо собрать 100 тысяч голосов. Тшасковский сообщил, что собрал 130 тысяч подписей за свою кандидатуру.

Кандидат от "Гражданской коалиции" в воскресенье посетил город Тарнув, где призывал голосовать за него на выборах президента 28 июня этого года.

"Энергия и мобилизация на улицах польских городов и городков - невероятная. От всего сердца я благодарю всех, кто включился в сбор голосов. На счету у меня сейчас 130 тысяч подписей", - подчеркнул Тшасковский.

Сбор подписей в поддержку Тшасковского считается победой для оппозиции, поскольку из-за короткой избирательной кампании у него было мало времени для этого.

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