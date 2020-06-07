Маски і недопалки: Франція підвищить штрафи за розкидане сміття

У Франції уряд готується ввести штраф в розмірі від 135 євро за розкидання сміття.

Про це в неділю заявив державний секретар з питань екологічного переходу Брюн Пуарсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Очікується, що відповідний урядовий декрет буде представлений на розгляд кабінету міністрів вже в середині червня. Якщо його схвалять, штраф за викинуті в недозволеному місці недопалки і інше сміття складе 135 євро. Зараз його сума - 68 євро.

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Одним із приводів поспішити зі збільшенням розміру штрафу стало зростання санітарних відходів на тлі епідемії COVID-19. Після пом'якшення карантинних заходів на вулицях все частіше можна побачити викинуті маски і гумові рукавички.

14 травня на своїй сторінці в Твіттері служба паризьких прибиральників опублікувала фотографію з зображенням масок і рукавичок на землі, супроводивши публікацію підписом: "Ми повинні їм роздати віники, ці люди не гідні масок".

Як передає AFP, згідно з новим декретом, штраф в деяких випадках може зрости з 135 євро до 375 або навіть 750 євро.

У міністерстві екологічного переходу Франції відзначають, що збільшення штрафу вписується у схвалену ще в 2018 році стратегію розвитку економіки замкнутого циклу і переробки відходів.