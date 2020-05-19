У Франції виписали майже 1 тис штрафів за подорожі далі 100 км від дому

У Франції за минулий тиждень та вихідні поліція виписала майже 1000 штрафів за подорожі у радіусі більше 100 кілометрів від дому.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFM TV, про це оголосив держсекретар з питань транспорту Жан-Батіст Джебарі.

За його словами, поліція здійснила на дорозі більше 200 тисяч перевірок та за їхніми підсумками виписала 950 штрафів за порушення заборони на подорожі далі, ніж у радіусі 100 кілометрів від місця проживання.

"Це заходи не для того, щоб обмежити наших громадян, але щоб гарантувати дотримання правил, які допоможуть нам у цей важливий період уникнути поширення вірусу", - зазначив він.

Він додав, що після 2 червня можливо буде робити прогнози щодо нових послаблень обмежень і щодо того, як і коли люди зможуть відпочивати влітку.

Нагадаємо, з 11 травня Франція почала послаблювати карантинні обмеження. Зокрема, людям більше не потрібно носити з собою спеціальну форму, де зазначена причина виходу з дому – окрім тих, хто планує їхати на роботу громадським транспортом у годину пік.

Також з цього дня дозволили подорожувати у межах 100 кілометрів від місця проживання.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Франції заявив, що французи можуть планувати свої літні відпустки та подорожі у межах країни на липень-серпень.

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