Берлін не отримував підтвердження про виведення американських військових з Німеччини

Берлін поки не отримав підтвердження з Вашингтона про те, що Сполучені Штати планують вивести тисячі військовослужбовців з Німеччини.

Про це заявила в понеділок міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Крамп-Карренбауер заявила, що не буде спекулювати на цих повідомленнях про виведення частини контингенту без підтвердження.

"Я не хочу спекулювати на чомусь, для чого у мене немає підтвердження. Справа в тому, що присутність американських військ в Німеччині служить всій безпеці альянсу НАТО - а значить, і американській безпеці теж. Це та основа, на якій ми працюємо разом" - сказала міністр

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Адміністрації президента повідомило, що Дональд Трамп вирішив скоротити контингент американських військ у Німеччині майже на третину. Таке розпорядження нібито вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн.

Окремі депутати Бундестагу вже розкритикували це рішення, вважаючи його політичним .

У Білому домі і Пентагоні, а також у Берліні поки не підтвердили і не спростували цю інформацію.