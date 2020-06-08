Берлин не получал подтверждения о выводе американских военных из Германии

Берлин пока не получил подтверждения из Вашингтона о том, что Соединенные Штаты планируют вывести тысячи военнослужащих из Германии.

Об этом заявила в понедельник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Крамп-Карренбауер заявила, что не будет спекулировать на этих сообщениях о выводе части контингента без подтверждения.

"Я не хочу спекулировать на чем-то, для чего у меня нет подтверждения. Дело в том, что присутствие американских войск в Германии служит всей безопасности альянса НАТО - а значит, и американской безопасности тоже. Это та основа, на которой мы работаем вместе", - сказала министр

Напомним, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Администрации президента сообщил, что Дональд Трамп решил сократить контингент американских войск в Германии почти на треть. Такое распоряжение якобы уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Отдельные депутаты Бундестага уже раскритиковали это решение, посчитав его политическим .

В Белом доме и Пентагоне, а также в Берлине пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.