Вартість карантину в Бельгії оцінили в 47 млрд євро

Економіці Бельгії прогнозують три роки втраченого зростання через пандемію COVID-19, оскільки відновлення в 2021-2022 роках не може компенсувати прогноз зниження на 9% цього року.

Такими є оцінки центробанку Бельгії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Центральний банк Бельгії заявив, що валовий внутрішній продукт в шостій за величиною економіці єврозони знизиться на 9% в цьому році, а потім виросте на 6,4% в 2021 році і на 2,3% в 2022 році.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) наприкінці 2022 року буде приблизно на 4% нижче, ніж передбачалося до зараження коронавірусом.

"Вам потрібно повернутися до світової війни або 1930-х років, щоб побачити занепад такого роду... Ясно тільки, що це не буде V-подібне відновлення", - сказав керуючий банком П'єр Вунш.

Банк заявив, що криза, швидше за все, матиме деякі постійні наслідки - банкрутства, перехід від тимчасового безробіття до регулярного і проблеми з відновленням торгівлі.

Банк оцінив вартість карантину з середини березня в 47 мільярдів євро в перерахунку на втрачений дохід.

Борг Бельгії, що вже становить близько 100% ВВП, має вирости приблизно до 120% через збільшення державних витрат і зниження темпів зростання.

"Ми зараз знаходимося в найлегшій частині кризи, у витрачанні коштів. Найважче буде, коли ми дійдемо до того моменту, коли прийде час економити" – сказав Вунш.