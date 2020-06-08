Стоимость карантина в Бельгии оценили в 47 млрд евро

Экономике Бельгии прогнозируют три года потерянного роста за пандемии COVID-19, поскольку восстановление в 2021-2022 годах не может компенсировать прогноз снижения на 9% в этом году.

Таковы оценки центробанка Бельгии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Центральный банк Бельгии заявил, что валовой внутренний продукт в шестой по величине экономике еврозоны снизится на 9% в этом году, а затем вырастет на 6,4% в 2021 году и на 2,3% в 2022 году.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в конце 2022 года будет примерно на 4% ниже, чем предполагалось до заражения коронавирусом.

"Вам нужно вернуться к мировой войне или 1930-х годов, чтобы увидеть закат такого рода... Ясно только, что это не будет V-образное восстановление", - сказал управляющий банком Пьер Вунш.

Банк заявил, что кризис, скорее всего, будет иметь некоторые постоянные последствия - банкротства, переход от временной безработицы к регулярному и проблемы с восстановлением торговли.

Банк оценил стоимость карантина с середины марта в 47 миллиардов евро в пересчете на утраченный доход.

Долг Бельгии, что уже составляет около 100% ВВП, должен вырасти примерно до 120% через увеличение государственных расходов и снижение темпов роста.

"Мы сейчас находимся в самой легкой части кризиса, в расходовании средств. Труднее всего будет, когда мы дойдем до того момента, когда придет время экономить" – сказал Вунш.