В Естонії заарештували підозрюваного у стрілянині по родині з дітьми

В Естонії суд постановив щонайменш на 2 місяці ув’язнити підозрюваного у стрілянині по родині з дітьми і випадкових свідках, внаслідок чого двоє людей загинули.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Районний суд Парну у понеділок постановив залишити під вартою на щонайменш 2 місяці чоловіка, якого підозрюють у стрілянині, внаслідок якої двоє людей загинули і троє отримали поранення.

Події сталися у місті Парну, що на заході Естонії. Увечері в суботу, 6 червня, нападник відкрив вогонь по автомобілю, у якому перебували п'ять осіб – 58-річний чоловік, 61-річна жінка та їхні онуки – діти віком 3,5 і 9 років. Внаслідок стрілянини жінка загинула, чоловік і двоє найменших дітей отримали поранення. Останні перебувають в лікарні у важкому стані.

Втікаючи з місця події, нападник спричинив невелике ДТП, в'їхавши у два авто. Після того він застрелив 40-річного мотоцикліста, який поїхав слідом за ним. Події сталися між 9 і 10 вечора.

Підозрюваного затримали наступного дня вранці. Затриманий – 32-річний Мікк Таррасте.

За підсумками його допиту, що відбувався у неділю, мотиви нападу залишилися незрозумілими, розповів керівник західної префектури поліції та прикордонної служби Естонії Кайдо Киплас. Він додав, що слідство поки не може розкривати деталі того, що затриманий сказав під час допиту.

Водночас, вже встановлено, що чоловік вживав алкоголь і сильнодіючі седативні препарати.