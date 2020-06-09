В Эстонии арестовали подозреваемого в стрельбе по семье с детьми

В Эстонии суд постановил минимум на 2 месяца заключить подозреваемого в стрельбе по семье с детьми и случайных свидетелях, в результате чего два человека погибли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Районный суд Пярну в понедельник постановил оставить под стражей на минимум 2 месяца мужчину, подозреваемого в стрельбе, в результате которой два человека погибли и трое получили ранения.

События произошли в городе Пярну, что на западе Эстонии. Вечером в субботу, 6 июня, нападающий открыл огонь по автомобилю, в котором находились пять человек - 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и их внуки - дети 3, 5 и 9 лет. В результате стрельбы женщина погибла, мужчина и двое младших детей получили ранения. Последние находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Пытаясь скрыться с места происшествия, нападающий вызвал небольшое ДТП, въехав в два авто. После этого он застрелил 40-летнего мотоциклиста, который поехал за ним. События произошли между 9 и 10 вечера.

Подозреваемого задержали на следующий день утром. Задержанный - 32-летний Микк Таррасте.

По итогам допроса, который проходил в воскресенье, мотивы нападения остались непонятными, рассказал руководитель западной префектуры полиции и пограничной службы Эстонии Кайдо Киплас. Он добавил, что следствие пока не может раскрывать детали того, что задержанный сказал во время допроса.

В то же время, уже установлено, что мужчина употреблял алкоголь и сильнодействующие седативные препараты.