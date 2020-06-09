Банк Франції прогнозує падіння ВВП у другому кварталі на 15%
За прогнозом Банку Франції, ВВП країни у другому кварталі 2020 року впаде на 15%, а загалом у 2020 році – на 10%.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це йдеться у новому прогнозі Банку, оприлюдненому у вівторок, 9 червня.
За оцінками установи, у другому кварталі 2020 року економіка країни впаде на 15% внаслідок карантинних обмежень, що діяли для стримування епідемії коронавірусу, а в 2020 році загалом ВВП Франції знизиться на 10%.
Ці цифри наближені до прогнозу, про який казав міністр економіки Франції – за його словами, економіка може впасти на 11%.
За оцінками Банку, економіка зможе відновитися до рівня, на якому була до початку "коронавірусної" кризи, не раніше середини 2022 року.
Раніше у Банку прогнозували, що місяці жорсткого карантину будуть коштувати країні близько 6% річного ВВП.
Як повідомлялося раніше, Європейський центральний банк прогнозує падіння ВВП єврозони у 2020 році на 8,7%.