Населення Іспанії вперше досягло 47 мільйонів осіб, допомогли мігранти

Чисельність постійного населення Іспанії зросла майже на 400 000 осіб в 2019 році, і це зростання обумовлене імміграцією, яка протидіє проблемі старіння місцевого населення країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Населення Іспанії збільшилося на 392 921 осіб у 2019 році і вперше перевищило рубіж в 47 мільйонів жителів - 47 299 981 особа.

Дані Іспанського національного статистичного інституту (INE) свідчать про прибуття 748 759 іммігрантів, що компенсує негативний баланс низького рівня народжуваності в країні і великого числа людей похилого віку.

Річне зростання є найвищим з 2008 року, коли населення збільшилося на 570 333 особи.

Природний приріст в 2019 році обумовлений позитивним міграційним балансом в 451 391 осіб, який компенсував негативний баланс в 57 146 осіб, які покинули Іспанію або померли.

Згідно з даними INE, щорічний приріст населення Іспанії виріс з 0,60 відсотка у 2018 році до 0,84 відсотка в 2019 році.

Країна продовжує залишатися четвертої за чисельністю населення в ЄС після Німеччини (81,1 млн), Франції (65,3 млн) і Італії (60,7 млн).

Минулого року населення зросло в 14 з 17 автономних громад Іспанії, за винятком Естремадури, Астурії і Кастилії-Леона.

Найбільший приріст населення відбувся на Балеарських островах (1,90 відсотка), Мадриді (1,59 відсотка) і Канарських островах (1,38 відсотка).