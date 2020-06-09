Население Испании впервые достигло 47 миллионов человек, помогли мигранты

Численность постоянного населения Испании выросла почти на 400 000 человек в 2019 году, и этот рост обусловлен иммиграцией, которая противодействует проблеме старения местного населения страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Население Испании увеличилось на 392 921 человек в 2019 году и впервые превысило рубеж в 47 миллионов жителей - 47 299 981 человек.

Предварительные данные Испанского национального статистического института (INE) показывают прибытие 748 759 иммигрантов, что компенсирует отрицательный баланс низкого уровня рождаемости в стране и большого числа пожилых людей.

Годовой рост является самым высоким с 2008 года, когда население увеличилось на 570 333 человека.

Естественный прирост в 2019 году обусловлен положительным миграционным балансом в 451 391 человек, который компенсировал отрицательный баланс в 57 146 человек, которые покинули Испанию или скончались.

Согласно данным INE, ежегодный прирост населения Испании вырос с 0,60 процента в 2018 году до 0,84 процента в 2019 году.

Страна продолжает оставаться четвертой по численности населения ЕС после Германии (81,1 млн), Франции (65,3 млн) и Италии (60,7 млн).

В прошлом году население выросло в 14 из 17 автономных общин Испании, за исключением Эстремадуры, Астурии и Кастилии-Леона.

Наибольший прирост населения произошел на Балеарских островах (1,90 процента), Мадриде (1,59 процента) и Канарских островах (1,38 процента).