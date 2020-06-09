Греція та Італія підписали історичну угоду про розподіл морських зон

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас і його італійський колега Луїджі Ді Майо у вівторок підписали угоду про морські кордони, що делімітує виняткову економічну зону між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Ця угода, яка була підписана двома міністрами закордонних справ під час візиту Ді Майо в Афіни і є продовженням угоди 1977 року, відкриває Греції та Італії шлях до розвідки та експлуатації морських ресурсів.

Це також відкриває шлях для Греції, щоб досягти аналогічної угоди з сусідньою Албанією.

"Делімітація морських зон з усіма нашими сусідами в контексті міжнародного права є послідовною метою для країни", - сказав Дендіас після підписання угоди.

Представник уряду Стеліос Петсас привітав підписання угоди як подію "історичного значення".

Угода була підписана на тлі багатомісячної зростаючої напруженості між Грецією, Кіпром і Туреччиною, а також після того, як Анкара підписала спірну угоду з урядом Лівії в Тріполі, яка, як вона стверджує, дає їй права на розвідку і буріння в тих частинах Східного Середземномор'я, які перекривають грецький континентальний шельф.

Переговори між Італією і Грецією щодо угоди про виняткові морські зони велися протягом декількох років. Весь цей час сторони обговорювали деталі, особливо щодо застережень, висловлених Римом щодо прав на рибальство в Іонічному морі.