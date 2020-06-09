Греция и Италия подписали историческое соглашение о разделе морских зон

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и его итальянский коллега Луиджи Ди Майо во вторник подписали соглашение о морских границах, который делімітує исключительную экономическую зону между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Это соглашение, которое было подписано двумя министрами иностранных дел во время визита Ди Майо в Афины и является продолжением соглашения 1977 года, открывает Греции и Италии путь до разведки и эксплуатации морских ресурсов.

Это также открывает путь для Греции, чтобы достичь аналогичного соглашения с соседней Албанией.

"Делимитация морских зон со всеми нашими соседями в контексте международного права является последовательной целью для страны", - сказал Дендиас после подписания соглашения.

Представитель правительства Стелиос Петсас приветствовал подписание соглашения как событие исторического значения".

Соглашение было подписано на фоне многомесячной растущей напряженности между Грецией, Кипром и Турцией, а также после того, как Анкара подписала спорное соглашение с правительством Ливии в Триполи, которая, как она утверждает, дает ей права на разведку и бурение в тех частях Восточного Средиземноморья, которые перекрывают греческий континентальный шельф.

Переговоры между Италией и Грецией относительно соглашения об исключительных морские зоны велись в течение нескольких лет. Все это время стороны обсуждали детали, особенно в отношении оговорок, высказанных Римом относительно прав на рыболовство в Ионическом море.