Иран говорит, что в деле о сбитии МАУ задержали шесть подозреваемых

Судебная власть Ирана заявляет, что по делу о сбивании самолета Международных авиалиний Украины задержали шесть подозреваемых.

Об этом говорится в сообщении иранского информационного агентства ILNA, пишет "Европейская правда".

"Пока в этом деле было задержано шесть преступников. В последние дни три человека были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей", - сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили.

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В эти выходные заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что расследование Ирана по сбиванию самолета МАУ "почти закончено".

Как известно, Иран до сих пор удерживает "черные ящики" сбитого самолета. Бахарванд заявил, что, по мнению иранских следователей, в "черных ящиках" самолета не содержится важная информация.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в апреле заявил, что Украина ведет переговоры с Ираном о получении бортовых самописцев.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.