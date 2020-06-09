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Економіка Франції повернеться на докризовий рівень не раніше середини 2022 року 

Вівторок, 9 червня 2020, 19:16

У 2020 році економіку Франції очікує спад в 10% ВВП, а також втрата мільйона робочих місць - на докризовий рівень економіка країни повернеться не раніше середини 2022 року.

Такий прогноз дав Банк Франції в опублікованому 9 червня довгостроковому економічному прогнозі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Через пандемію коронавірусу безробіття може зрости до історично рекордного рівня 11,5%.

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"Як і весь світ, французька економіка зазнала небаченого за масштабами шоку в першому кварталі 2020 року з введенням карантину" - нагадує Банк Франції.

На 2021 рік Банк Франції прогнозує економічне зростання у 7% і 4-відсоткове зростання в 2022 році. У середині року економіка країни може вийти на докризовий рівень.

Як повідомлялося, економіка Фінляндії у цьому році скоротиться на 7% через пандемію.

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