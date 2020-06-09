Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Латвия до конца месяца будет бесплатно тестировать на COVID-19 всех желающих

Эйфелеву башню откроют для публики после самой длинного со времен войны перерыва

Более чем у половины протестированных жителей Бергамо есть антитела к коронавирусу

Авиакомпании не будут проверять готовность туристов к карантину после возобновления рейсов






Экономика Франции вернется на докризисный уровень не ранее середины 2022 года

Вторник, 9 июня 2020, 19:16

В 2020 году экономику Франции ожидает спад в 10% ВВП, а также потерю миллиона рабочих мест - на докризисный уровень экономика страны вернется не раньше середины 2022 года.

Такой прогноз дал Банк Франции в опубликованном 9 июня долгосрочном экономическом прогнозе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Из-за пандемии коронавируса безработица может вырасти до исторически рекордного уровня 11,5%.

Читайте также
Во Франции прокуратура расследует действия правительства в урегулировании коронакризиса

"Как и весь мир, французская экономика претерпела невиданного по масштабам шока в первом квартале 2020 года с введением карантина" - напоминает Банк Франции.

На 2021 год Банк Франции прогнозирует экономический рост в 7% и 4-процентный рост в 2022 году. В середине года экономика страны может выйти на докризисный уровень.

Как сообщалось, экономика Финляндии в этом году сократится на 7% из-за пандемии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Эконом.кризис
powered by lun.ua