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Уряд схвалив угоду з Туреччиною про взаємовизнання посвідчень водія

Середа, 1 липня 2020, 14:05

Кабмін затвердив угоду з урядом Туреччини про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у середу без обговорення.

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В уряді пояснили, що нова угода дає можливість громадянам України та Туреччини обміняти національні посвідчення водія у спрощеному порядку, без необхідності повторно складати іспити. Це також дозволить уникнути додаткових фінансових витрат. 

Україна та Туреччина домовились про взаємне визнання водійських посвідчень у вересні 2019 року. 

Подібні угоди вже існують між Україною, Італією та Іспанією.

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