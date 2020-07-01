Уряд схвалив угоду з Туреччиною про взаємовизнання посвідчень водія
Середа, 1 липня 2020, 14:05
Кабмін затвердив угоду з урядом Туреччини про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у середу без обговорення.
Україна та Туреччина підписали Угоду про взаємний обмін водійських посвідчень 3 лютого.
В уряді пояснили, що нова угода дає можливість громадянам України та Туреччини обміняти національні посвідчення водія у спрощеному порядку, без необхідності повторно складати іспити. Це також дозволить уникнути додаткових фінансових витрат.
Україна та Туреччина домовились про взаємне визнання водійських посвідчень у вересні 2019 року.
Подібні угоди вже існують між Україною, Італією та Іспанією.
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