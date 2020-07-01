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Правительство одобрило соглашение с Турцией о взаимном признании водительских удостоверений

Среда, 1 июля 2020, 14:05

Кабмин утвердил соглашение с правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду без обсуждения.

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Украина и Турция подписали Соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений 3 февраля.

В правительстве пояснили, что новое соглашение дает возможность гражданам Украины и Турции обменять национальные удостоверения водителя в упрощенном порядке, без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений в сентябре 2019 года.

Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией.

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