Правительство одобрило соглашение с Турцией о взаимном признании водительских удостоверений
Кабмин утвердил соглашение с правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду без обсуждения.
Украина и Турция подписали Соглашение о взаимном обмене водительских удостоверений 3 февраля.
В правительстве пояснили, что новое соглашение дает возможность гражданам Украины и Турции обменять национальные удостоверения водителя в упрощенном порядке, без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.
Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений в сентябре 2019 года.
Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией.