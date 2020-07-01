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Вільнюс забороняє транзит авто через стару частину міста

Середа, 1 липня 2020, 16:45

З 7 липня в Старому місті Вільнюса зміниться порядок руху транспорту, метою змін є зменшення кількості автомобілів в цій частині литовської столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відвідувачі Старого міста і його жителі як і раніше зможуть потрапити в історичну частину до себе додому, до місця роботи тощо, але не зможуть перетнути цю частину міста транзитом. Тобто виїжджати доведеться звідти ж, звідки й в’їжджати. 

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Всього стару частину міста буде розподілено на чотири зони різного кольору, де буде дозволений тільки односторонній рух. 

У кожній зоні буде 1-2 виїзди, а рух регулюватиметься знаками і загородженнями.

Таксисти зможуть приїжджати в Старе місто, але повинні враховувати новий порядок руху. В майбутньому муніципалітет має намір обладнати в Старому місті місця посадки і висадки пасажирів. 

Зараз транзит у Вільнюсі становить 40% від усього транспортного потоку, а вранці - до 70%. Це підвищує рівень забруднення і шуму, впливає на стан історичних будівель, якість життя і проведення дозвілля. 

Нововведення не торкнуться громадського транспорту, який курсує Старим містом. 

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